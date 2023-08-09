Dicle Nehri'nde Kişi Arama Çalışması Başlatıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ne düştüğü ihbar edilen bir kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.