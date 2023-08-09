Dicle Nehri'nde Kişi Arama Çalışması Başlatıldı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ne düştüğü ihbar edilen bir kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ne bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde vatandaşlar, bir kişinin Dicle Nehri'ne düştüğü yönünde ihbarda bulundu.
Bunun üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel