Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kısa süreli yağış etkili oldu. Sıcak hava dalgası devam ederken, ikindi vaktinde yaşanan yağış bir süreliğine serinlik sağladı.

Sıcaktan kavrulan Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kısa süreli yağış etkili oldu

DİYARBAKIR Diyarbakır'da mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığı devam ederken Dicle ilçesinde kısa süreli yağış etkili oldu.

Sıcak hava dalgası etkisi başta Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere yurdun bir bölümünde etkisi devam ediyor. Kavurucu sıcaklarla boğuşan Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin altını göstermiyor. Dicle ilçesinde ise ikindi vaktinde yaklaşık 20 dakika süren yağış, bir süreliğine serin hava dalgası oluşturdu.