Dicle Başarı, Judo'da Balkan İkincisi Oldu

DİYARBAKIR'da ailesinin ve çevresinin 'yapamazsın' sözlerine karşın Beden Eğitimi Öğretmeni Deniz Çakın'ın yönlendirmesiyle judo sporuna başlayan 10'uncu sınıf öğrencisi Dicle Başarı (14), Karadağ'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda 2'nci oldu. Memleketine gümüş madalya ile dönen Başarı, "Ailem ve mahalledekiler, kız çocuklarının judo sporunu yapmasına olumlu bakmıyordu. Ben bunlara rağmen çalıştım, eğitim gördüm" dedi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Selman Süren, yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla kırsal mahallelerde, köy okullarında ve Kur'an kurslarında yaptığı ziyaretler sırasında 10'uncu sınıf öğrencisi Dicle Başarı'yı, Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Deniz Çakın'ın tavsiyesiyle tanıdı. Yapılan testlerin ardından judo sporuna başlayan Başarı, çevresinden gelen olumsuz tepkilere rağmen antrenmanlarını sürdürdü. Başarı, Temmuz 2024'te Muğla'da düzenlenen Yıldızlar Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü, Haziran 2025'te Kütahya'da yapılan Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda ise 44 kiloda yine 3'üncü olarak Karadağ'daki Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Montenegro kentinde düzenlenen şampiyonada 2'nci olan Başarı, Diyarbakır'a gümüş madalya ile döndü.

'BAŞARMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Judo sporuna başladığında ailesi ve çevresinin olumsuz tepkisiyle karşılaştığını belirten Dicle Başarı, "Diyarbakır Spor Lisesi'nde okuyorum. Okulda spor yapıyordum. Deniz hocam beni keşfetti ve judoya gönderdi. Antrenörüm Selman Hoca da beni testlere tabi tuttu. Judoya aldı. Beni geliştirdi. Ailem ve mahalledekiler, kız çocuklarının judo sporunu yapmasına olumlu bakmıyordu. Ben bunlara rağmen çalıştım, eğitim gördüm. Ben derece yaptığımda ailem destekledi. Ailemin desteğiyle daha iyi yerlere geleceğim. Her şeye rağmen ben başarıyorum ve başarmaya devam edeceğim. 2024'te Türkiye şampiyonasına katıldım ve 3'üncü oldum. Geçtiğimiz haziran ayında Türkiye 3'üncüsü oldum. Bu dereceyi yapınca Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Gümüş madalya aldım. Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında derece yapmak en büyük hedefim" diye konuştu.

'İNŞALLAH SPORCUMUZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONASI'NA GİDER VE BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKER'

Judo Antrenörü Selman Süren ise Dicle'nin örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "Dicle köyden geliyor ve ailesi başta bu sporu yapmasına sıcak bakmadı. Ancak hem öğretmeni hem biz ısrarcı olduk. Çalışmalarıyla kısa sürede Türkiye 3'üncüsü, ardından Balkan 2'ncisi oldu. Diyarbakır'dan ilk kez bir kız sporcumuz Balkan 2'nciliği elde etti. İnşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı göndere çekecek. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenk Öztekin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,