KADES İhbarına Giden Polis Memuru Şehit Oldu

1) ŞEHİT POLİS MEMURUNUN BABAEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

MUĞLA'da, gittiği Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ihbarında şüphelinin tabancayla açtığı ateşte şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın (32) Aydın'daki babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta meydana geldi. Uzman Çavuş Gökhan Y., iddiaya göre iş yerine gittiği eski eşi Hande S. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hande S., telefonundaki KADES uygulamasından yardım butonuna bastı. KADES ihbarı üzerine adrese giden polis memurunu gören Gökhan Y., belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hande S. ve polis memuru Tayfun Baş, yere yığıldı. Gökhan Y., daha sonra kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş ve Gökhan Y., ambulansla Menteşe Devlet Hastanesi'ne, Hande S. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Tayfun Baş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hande S. ve şüpheli Gökhan Y.'nin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Şehit polis memuru Tayfun Baş'ın Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'nde bulunan babaevine Türk bayrağı asıldı. Baş'ın cenazesinin, kendisi gibi polis olan eşinin memleketi Denizli'de toprağa verileceği bildirildi. Şehit Baş'ın 15 gün önce ikinci çocuğunun dünyaya geldiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı