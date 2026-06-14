1) MUĞLA'DA KADES İHBARINA GİDEN POLİS MEMURU SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

MUĞLA'da, Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarına gelen polis memuru Tayfun B. ve eski eşi Hande S.'yi tabancayla vurarak ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Y., aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta meydana geldi. Uzman çavuş Gökhan Y., iddiaya göre iş yerine gittiği eski eşi Hande S. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hande S., telefonundaki KADES uygulamasından yardım butonuna bastı. KADES ihbarı üzerine adrese gelen polis memurunu gören Gökhan Y., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hande S. ve polis memuru Tayfun B., yere yığıldı. Gökhan Y., daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Tayfun B. ve Gökhan Y., ambulansla Menteşe Devlet Hastanesi'ne, Hande S. ise Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tayfun B., Hande S. ve şüpheli Gökhan Y.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

MUĞLA'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın olayla ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekibe şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Öte yandan, ağır yaralanan Hande S. ve Gökhan Y.'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

BAKAN ÇİFTÇİ: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şehit Tayfun Baş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı