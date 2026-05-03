Haberler

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 2 YARALIŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada Eser Mirdağlı (31) ve Mehmet Emin Teker (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

1) ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada Eser Mirdağlı (31) ve Mehmet Emin Teker (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi'nde meydana geldi. Tugay D.'nin (27) kullandığı 63 ES 821 plakalı otomobil ile Muhammed Sait S. (28) yönetimindeki 06 NG 078 plakalı TIR ve Hacı Selçuk T. (22) idaresindeki 35 BVM 720 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 35 BVM 720 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Eser Mirdağlı ile Mehmet Emin Teker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hacı Selçuk T. ile beraberindeki İsmi G. (45), ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Yine gündemi sarsacak açıklamalar yaptı: Galatasaray'a karşı bugün...
Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti
Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti