Tuncay Sonel'in Gülistan Kaybolmadan Önce Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısındaki Konuşması Ortaya Çıktı

EKİPLER, KARADAN ULAŞILAMAYAN BÖLGELERE HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLÜYOR

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, dosyada yer alan şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ile şüpheli hareket noktalarını esas alarak belirlenen alanlarda yoğunlaştığı belirtildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor. Kızılötesi sinyallerle çalışan sistem sayesinde toprağın altı üç boyutlu olarak görüntülenirken, şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, 'insan kalıntılarını tespit edebilen' kadavra köpekleri de görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı