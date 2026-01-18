Haberler

Cizre'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) CİZRE'DE TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 6 YARALIŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

1) CİZRE'DE TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cizre-Şırnak D400 kara yolu üzerindeki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 35 ZZ 663 plakalı otomobil ile A.P. (45) yönetimindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinden geçerken aracından inen ve diğer araçları yavaşlatmak isteyen M.Y.'ye de (19), B.B. yönetimindeki 06 DNM 024 plakalı cip çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.Y. ve araçlarda bulunan diğer yaralılar Feyruz Yargı (46), M.A. (23), B.A. (19), D.O. (23), M.O. (23) ve M.Ş.P. (33) ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Feyruz Yargı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yargı'nın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

--------------

-Cep telefonu görüntüsü

-Kaza yapan otomobiller

-Genel ve detay görüntüler

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK

===========================================

2) ERZURUM'DAKİ YANGINDA ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde sanayi sitesindeki bir bir iş yerinde çıkan yangında yaşamını yitiren Musa Coşkun (54) ve Serhat Kısa (34) son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yakutiye Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı iş yerinde mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Ekipler, ulaştıkları yaralıları tek tek çıkardı. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait araçlarla müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Yangında hayatını kaybeden Musa Coşkun ile Serhat Kısa'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından teslim alındı. Musa Coşkun'un cenazesi Sanayi Siteler Camisi'ne getirildi. Cenazede yakınları, Coşkun'un tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve esnaf katıldı. İkindi namazı sonrası Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Coşkun, gözyaşlarıyla asri mezarlıkta toprağa verildi.

Serhat Kısa içinse Palandöken ilçesindeki Saime Hatun Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kısa da aynı mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muzaffer Ç.'nin savcılık sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yanan iş yerinde enkaz kaldırma çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti