Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YAVUZ BÜLENT BAKİLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Ceyda BIYIKLIOĞLU/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in (89) vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı sonrası taziye mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

===========

2- YAVUZ BÜLENT BAKİLER'İN CENAZESİ KARACAAHMET GASİLHANESİ'NE GETİRİLDİ

Murat SOLAK / İSTANBUL, - ŞAİR ve yazar Yavuz Bülent Bakiler 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bakiler'in cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhane'sine getirildi.

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler bir süredir tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.Bakiler için İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gül paylaşımında, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler Türk diline olan hassasiyetiyle tanınıyordu.

SON YOLCULUĞUNA YARIN UĞURLANACAK

Vefatının ardından Bakiler'in cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhane'sine getirildi. Taziyeleri burada Bakiler'in kardeşi Naci Bakiler kabul etti. Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesinin 29 Eylül Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyordu.