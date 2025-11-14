Hırvatistan'da Şehit Pilot Hasan Bahar

HIRVATİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN PİLOT HASAN BAHAR'IN AVCILAR'DAKİ EVİNE BAYRAK ASILDI

İhsan DÖRTKARDEŞ - İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - HIRVATİSTAN'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine haber verildi. Şehit Bahar'ın yaşadığı Avcılar'daki evine Türk bayrağı asıldı.

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Türkiye'ye ait bir yangın söndürme uçağı düştü. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Kazada Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit Bahar'ın Avcılar'da yaşayan ailesine haber Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT HASAN BAHAR MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDA YARALANMIŞTI

Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar, 29 Ağustos günü Muğla Yatağan'da çıkan yangına müdahale eden söndürme uçağının kırıma uğramasının ardından yaralı olarak kurtulup hastaneye kaldırılmıştı.