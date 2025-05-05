Irak'ın Kuzeyinde Şehit Olan Uzman Çavuş Önder Özen, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1) IRAK'IN KUZEYİNDE ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ ÖNDER ÖZEN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

IRAK'ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen (31), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Havva Özen, gelini Yeşim Özen'i, "Siz bana şehidimin emanetisiniz" diyerek teselli etmeye çalıştı. Tören boyunca elindeki oyuncağı bırakmayan şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise bir görevlinin kucağında, başında asker şapkasıyla babasının tabutuna son kez baktı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, önceki gün kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Önder Özen için bugün Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için ailesinin evine getirildi.

KARDEŞİ ŞAPKASINI TAKTI

Şehidin naaşını taşıyan ambulans sirenler çalarak eve doğru geldiği sırada anne Havva Özen ile kardeşinin şapkasını takan Tayfun Özen, ayağa kalkıp asker selamı verdi. Helallik alındıktan sonra Özen'in naaşı, Çobanözü İlkokulu bahçesindeki tören alanına getirildi. Cenaze törenine; Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, il protokolü, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ŞEHİDİMİN EMANETİSİNİZ'

Tören alanında şehidin eşi Yeşim Özen ve annesi Havva Özen, birbirini teselli etmeye çalıştı. Anne Havva Özen, gelinine, "Siz bana şehidimin emanetisiniz" diyerek seslendi. Vali Yiğitbaşı ve Başkan Köksal da şehidin kızı Alya, eşi Yeşim ve annesi Havva'yı teselli etmeye çalıştı. Tören boyunca elindeki oyuncağı bırakmayan şehidin kızı Alya, annesi ve diğer yakınları tabutun başında ağlarken, bir görevlinin kucağında, başında asker şapkasıyla babasının tabutuna son kez baktı.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Tören öncesinde Hasan Özen de oğlunun tabutuna sarılırken, fenalık geçirdi. Hasan Özen'e sağlık ekibi müdahale etti. Yeşim Özen ve Havva Özen de tabuta sarılıp, ağladı. Yeşim Özen gözyaşı dökerken, şehidin annesi Havva Özen "Ağlama, ağlama. İsteğini bana da dile. Ben bak ağlıyor muyum? Vali, komutanlar var, ağlama. Artık benim kanadım altındasınız. Ben size bakacağım. Ne isterseniz yapacağım. Sen yeter ki bana telefon et. 'Anne ben şunu istiyorum' de, ben sana getiririm" dedi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.