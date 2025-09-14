Kaza Şehidi Uzman Çavuş Uğurlandı

1) KAZA ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde, uygulama yaptığı sırada sürücünün kontrolü kaybederek karşı yöne geçen otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün 11.30 sıralarında Kütahya-Gediz kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarpıp şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil'in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit Yeşil'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

HELALLİK ALINDI

Yeşil'in naaşı, memleketi Manisa'ya getirildi. Salihli Devlet Hastanesi morgunda bekletilen cenaze, ilk olarak Güneş Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Baba ocağında helallik alınan Yeşil'in cenazesi, duaların ardından cenaze töreni için

Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'ne uğurlandı. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

TABUTA SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil aile adına taziyeleri kabul etti. Babası Ahmet Yeşil'in bir yıl önce vefat ettiği şehit Yücel'in annesi Mukaddes Yeşil, şehidin boşandığı eşi Özlem Uygun ve 3 yaşındaki oğlu Yağız Efe Yeşil, şehidin Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

ÇOCUĞU 2 GÜN SONRA DOĞACAKMIŞ

Yeşil'in cenazesi öğle vakti mahalle meydanında kılınan namazın ardından Bayramşah Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan 1 çocuk babası şehit Yeşil'in, geçen yıl 24 Haziran'da boşandığı eşi Özlem Uygun'un hamile olduğu ve 2 gün sonra çocuklarının doğmasını bekledikleri öğrenildi.