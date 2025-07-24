Denizli'de Orman Yangınında Şehit Olan 2 Orman İşçisi Toprağa Verildi

1) 3 YIL ÖNCE AYNI GÜN İŞE BAŞLAYAN DENİZLİLİ 2 ORMANCI, BİRLİKTE ŞEHİT OLDU (2)

2 ORMAN İŞÇİSİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırlarına geçen orman yangınında alevlerin arasında kalıp, şehit olan orman işçileri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin için Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve çalışanlar katıldı.

Şehit Şahin ve Ütni'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada saygı duruşundan bulunuldu. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Törene katılan şehitlerin arkadaşları gözyaşı döktü.

Şehitlerin cenazeleri törenin ardından Beyağaç ilçesine götürüldü. İlk olarak Hilmi Şahin için Geriçam Mahallesinde cenaze töreni yapıldı. Törende şehit Şahin'in tabutu tören mangasının omuzlarında kapalı pazar yerine getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şahin'in cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında şehidin yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

Şahin'in cenaze töreninin ardından bu kez de diğer Sercan Ütni için Sazak Mahallesi'nde cenaze töreni yapıldı. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından şehit Ütni'nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Bakan Bak, Şahin ve Ütni ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.