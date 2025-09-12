İzmir'de Polis Merkezine Yönelik Saldırıya İlişkin 10 Şüpheli Daha Adliyede

1) İZMİR'DE POLİS MERKEZİNE YÖNELİK SALDIRIYA İLİŞKİN 10 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE (2)

SALDIRGAN DA ADLİYEDE

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit eden E.B. de tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi.

--BİLGİ İÇİN---

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

======================================

2) ÇOCUKLARININ YANINDA UĞRADIĞI BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜ

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde evinin önündeki aracına binerken Y.D.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan Erkan Ceylan (40), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. geldi. Y.D. çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Erkan Ceylan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası şüpheli Y.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.