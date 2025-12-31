Haberler

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Altın Küre Ödülleri'nde ödüle layık görüldü

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Altın Küre Ödülleri'nde ödüle layık görüldü
Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'miz, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele eden, hakikati merkeze alan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarımızı ulusal ve küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

