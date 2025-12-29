Haberler

Dezenformasyon paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili sosyal medya platformlarında yayımlanan yanlış ve yanıltıcı içerikler hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin sanal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

