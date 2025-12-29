Dezenformasyon paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili sosyal medya platformlarında yayımlanan yanlış ve yanıltıcı içerikler hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel