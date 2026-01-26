Haberler

DMM'den Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasına açıklama

DMM'den Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasına açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi, Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığına dair iddiaların asılsız olduğunu ve bu görüntülerin eski, manipülatif içerikler olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi (DMM), 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, "Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

Sevgilisini nasıl vahşice katlettiğini tek tek anlattı
Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız

Suriye Baş Müftüsünden Kürt alimlere çağrı! 'Selahaddin ruhu' vurgusu