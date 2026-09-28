Haberler

Deyrizor'da Şula yakınındaki gaz hattı yangınına sivil savunma müdahalesi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyinde, Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Suriye sivil savunma ekipleri olay yerinde söndürme çalışması başlattı; yangının nedeni hakkında detay verilmedi.

Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyinde, Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında yangın başladı.

Olay yerine sevk edilen Suriye sivil savunma ekiplerinin, yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Yangının neden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA
İş yerini kurşunlamak için etek giydi, kapüşon taktı: Yine de yakalandılar

Polisi yanıltmak için yaptıkları işe yaramadı: Yakayı ele verdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı

"8 dairem gitti" deyip hüngür hüngür ağladı

8-0'lık Fenerbahçe maçından sonra istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu

Surat ifadesi kahretmişti! Akıbeti belli oldu

120 yıllık kafede korkunç manzara: Fare dışkısı, hamam böceği...

120 yıllık kafede korkunç manzara: Fare dışkısı, hamam böceği...
Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı

Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı
Eskişehir'de feci kaza: TIR'ın çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı: Resmen kağıt gibi ezildi
Ağabeyinin cenazesi için İstanbul'dan Bartın'a gelen Hüseyin Tekin kazada hayatını kaybetti! 6 kişi yaralandı

Ağabeyinin cenazesine gelmişti! Takla atan otomobilde can verdi
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı karşı karşıya gelecek

Filistin Milli Takımı o şehrimize geliyor! Tüm gözler bu maçta olacak