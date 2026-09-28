Deyrizor'da Şula yakınındaki gaz hattı yangınına sivil savunma müdahalesi başladı

Deyrizor'da Şula yakınındaki gaz hattı yangınına sivil savunma müdahalesi başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyinde, Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Suriye sivil savunma ekipleri olay yerinde söndürme çalışması başlattı; yangının nedeni hakkında detay verilmedi.
Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyinde, Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında yangın başladı.
Olay yerine sevk edilen Suriye sivil savunma ekiplerinin, yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.
Yangının neden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.
Kaynak: AA