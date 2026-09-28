Deyrizor'da Şula yakınındaki gaz hattı yangınına sivil savunma müdahalesi başladı

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Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyinde, Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında yangın başladı.

Olay yerine sevk edilen Suriye sivil savunma ekiplerinin, yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Yangının neden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA