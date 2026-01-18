Haberler

Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını ele geçirdi

Güncelleme:
Suriye'de Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, Fırat Nehri'nin doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarını terör örgütü YPG/SDG'den alarak kontrolü ele geçirdi. Bölgedeki güvenlik boşluğundan yararlanan aşiretler, birçok köyde de hakimiyet kurdu.

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

Deyrizor'daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.

ABD'nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.

Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor'a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
