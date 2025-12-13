Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Halep'te bir sivili öldürdü

Suriye'nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafer kentinde terör örgütü PKK/ Ypg'nin düzenlediği saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Deyr Hafer'de Rasim İmam Köyü çevresinde sivil yerleşim yerlerine keskin nişancılar tarafından ateş edildi.

Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Halep'in doğusundaki Deyr Hafer kentinin çevresinde bulunan Rasim İmam Köyü yakınlarında bir sivilin, SDG güçlerinden bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu duyurdu.

Terör örgütü, sık sık işgali altında tuttuğu bölgelerden, Suriye hükümeti mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.