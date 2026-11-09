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Deyr el-Belah'ta çadırlara kum yığını çöktü, 3'ü çocuk en az 5 kişi öldü

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Deyr el-Belah'ta çadırlara kum yığını çöktü, 3'ü çocuk en az 5 kişi öldü
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Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yağış sonrası kum yığını çöktü, 3'ü çocuk biri kadın en az 5 kişi öldü. Sözcü Mahmud Basal, bazıları ağır çok sayıda yaralı olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

GAZZE, 9 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların göçük altında kalması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal pazar günü yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kum yığınının çadırların üzerine çöktüğünü bildirdi.

Basal, çökme sonucu 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Sözcü, haber alınamayan kişileri bulmak için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Olaydan bir gün önce Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan alçak basınç sisteminin yol açtığı şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş ailelerin kaldığı yaklaşık 70.000 çadırı sular altında bırakmış ve halihazırda zorlu olan yaşam koşullarını daha da kötüleştirmişti.

Kaynak: Xinhua
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