Haberler

Devrim Muhafızları, Zahidan'da 6 silahlı grup üyesinin öldürüldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devrim Muhafızları Ordusu, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde düzenlenen operasyonda silahlı grup üyesi 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre güvenlik güçleri ile 'terörist grup' arasında çatışma çıktı ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda silahlı grup üyesi 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargahı, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Alınan istihbarat üzerine bölgedeki bir noktaya operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçleri ile "terörist grup" arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, silahlı grup üyesi 6 kişinin öldürüldüğü ve olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Nereden nereye! Milyonların sevgilisi böyle çekip gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Slovenya Başbakanı Janša'dan parlamentoda büyük fiyasko: Gazze fotoğrafını Sudan diye gösterdi

Avrupa ülkesinin başbakanı İsrail'i aklayayım derken fena çuvalladı

Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı

Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi tanıdık çıktı
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar