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Devrim Muhafızları Sözcüsü, füze menzilini artırmada durmayacaklarını söyledi

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Fars Haber Ajansına göre Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, füze menzilini artırma çalışmalarının sürdüğünü ve durmayacaklarını belirtti. Muhibbi, yönetim nükleer doktrinini gözden geçirirse gerekli hazırlıkların yapılacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülkesinin askeri teçhizat konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Füzelerin menzilini artırma çalışmaları devam ediyor ve bu konuda durmayacağız." dedi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Muhibbi, ülkesinde yürütülen füzelerin menzilini artırma çalışmalarına ilişkin konuştu.

"Düşmana" ait maddi ve manevi hedeflerin kendileri için ulaşılabilir olduğunu söyleyen Muhibbi, "Füzelerin menzilini artırma çalışmaları devam ediyor ve bu konuda durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhibbi ayrıca, ülkesinin her türlü stratejik değişime hazır olduğunu vurgulayarak, "Eğer yönetim nükleer doktrinini gözden geçirme kararı alırsa gerekli hazırlıklar yapılacaktır." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyeti olan balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeli bulunan İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bazı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanıyor.

Kaynak: AA
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