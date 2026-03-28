Devrim Muhafızları, IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna yönelik İHA saldırısını kınadı

Devrim Muhafızları Ordusu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna düzenlenen saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek kınadı. Saldırının düşmanlar tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirdi.

İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Neçirvan Barzani'nin evine yönelik saldırıya ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna yönelik saldırı, düşmanlar tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi niteliğindedir. Bu tür saldırıların örnekleri son dönemlerde İranlı yetkililere yönelik saldırılarda da görülmektedir. Devrim Muhafızları bu tarz terör saldırılarını kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
