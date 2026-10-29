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Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin mayına çarptığını açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasaklı ve güvensiz bölgede seyreden bir petrol tankerinin mayına çarptığını açıkladı. Açıklamaya göre tankerde patlama meydana geldi ve tanker patlama sonrası seyrine devam edemedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunan bir petrol tankerinin yasaklı ve güvensiz bölgede seyrettiği sırada mayına çarptığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve gemide patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, petrol tankerinin patlama sonrası seyrine devam edemediği bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA
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