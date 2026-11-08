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Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda iki tankerin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu

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Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda iki tankerin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu
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Devrim Muhafızları, 'kuralları ihlal eden' iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınlarına çarptığını duyurdu. Radar ve seyrüsefer sistemleri kapalı gemiler alev aldı; Devrim Muhafızları ABD ordusuyla işbirliği yapan gemileri mayına çarpacakları konusunda uyardı.

TAHRAN, 8 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, "kuralları ihlal eden" iki petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınlarına çarptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News üzerinden pazar günü yayımlanan açıklamada, "yetkisiz" bir rotayı kullandığı belirtilen tankerlerden birinin boğazın doğusunda, diğerinin ise su yolu üzerinde seyrederken mayınlara çarptığı bildirildi.

Açıklamaya göre radar ve seyrüsefer sistemlerini kapattığı tespit edilen gemiler, patlamaların ardından alev aldı.

Devrim Muhafızları, "saldırgan ABD ordusu ile işbirliği yapan ve İran'ın düzenlemelerini ihlal ederek boğazdaki yetkisiz bölgeye giren gemilerin kesinlikle deniz mayınlarına çarpacağı" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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