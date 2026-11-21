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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki 2 ABD üssünde bulunan Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'ye ait MQ-1 ve MQ-9 tipi iki İHA'nın İran'ın hava sahasını ihlal etmesine karşılık, Bahreyn'de bulunan 2 ABD üssündeki Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın İHA ve füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Bildiride, İran'ın hava sahasının ihlal edilmesine kararlı şekilde cevap verileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA