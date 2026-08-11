Kıbrıs Gazisi Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, tarlada geri manevra yaparken kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan (73), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyü tarla yolunda meydana geldi. Ali Hikmet Altan yönetimindeki 43 UC 397 plakalı traktör, tarlada geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan gazi Altan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altan, ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber Altan'ın ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Aliköy Köyü Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı