Antalya'da Motosiklet Kazası: Berkant Özer Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da motosikletinin devrilmesi sonucu savrulup, başını aydınlatma direğine çarpan Berkant Özer (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Berkant Özer'in kontrolünü kaybettiği 07 DY 454 plakalı motosiklet, devrildi. Savrulan Özer başını yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Berkant Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özer'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Berkant Özer'in motosikletten düştüğü sırada kaskının çıktığı değerlendirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı