Devrettiği Sosyal Medya Hesabından Yapılan Paylaşımlar Nedeniyle 3 Aydır Cezaevinde Olan Emre Kaya, İlk Duruşmada Tahliye Oldu

Devrettiği Sosyal Medya Hesabından Yapılan Paylaşımlar Nedeniyle 3 Aydır Cezaevinde Olan Emre Kaya, İlk Duruşmada Tahliye Oldu
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Devrettiği X hesabından yapılan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikli paylaşımlar nedeniyle yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencisi Emre Kaya, Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tahliye oldu.

(İSTANBUL) - Devrettiği X hesabından yapılan 'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşımlar nedeniyle yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencisi Emre Kaya, Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye oldu.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Emre Kaya, 2025 yılı Ocak ayında yaklaşık 2,5 yıldır kullandığı X hesabını sosyal medya üzerinden tanıştığı birine devretti. Ancak mart ayında bu hesap üzerinden yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle 22 Mart tarihinde gözaltına alındı ve tutuklanarak Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Asıl paylaşımları yapan kişinin İtalya'dan gönderdiği itiraf videosu ve yazılı beyana rağmen Emre Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Emre Kaya'nın yargılandığı davada ilk duruşma bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Kaya'nın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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