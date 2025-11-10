Devrekani'de Atatürk'ün Anma Töreni Gerçekleşti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 87. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma programıyla başlayan anma etkinliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, oratoryo gösterisi yapıldı.