Üye Girişi
Haberler

Devrek'teki Okulların Bahçeleri Temizleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla okulların bahçelerini temizliyor. Öğrenci ve öğretmenlerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için köpüklü ve tazyikli suyla temizlik yapılıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde okulların bahçeleri yıkanarak temizleniyor.

Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin daha sağlıklı, hijyenik ortamda eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki okulların bahçelerini köpüklü ve tazyikli suyla temizliyor.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada, toplum sağlığının sağlanabilmesi ve konforlu bir yaşam sunmak için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarla ilgili çalışmalara temizlikle başladıklarını söyledi.

Geleceğin teminatı olan çocukların, onları geleceğe emin adımlarla hazırlayan ve yetiştirilmelerinde en önemli faktörlerden biri olan okulların her zaman yanında olduklarını belirten Ulupınar, çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Devrek Belediyesinden çölyak hastalarına gıda desteği

Devrek Belediyesi, kentte özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına gıda desteği verecek.

Bu amaçla makarna, un, bulgur ve pirinç gibi glüten içermeyen yiyeceklerden oluşan paket hazırlayan ekipler, paketleri belli aralıklarla hastaların kapılarına kadar götürerek ücretsiz teslim edecek.

Uygulamayla çölyak hastalarının günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Karadeniz Ereğli'de Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, burada yaptığı konuşmada, 1 müdür, 3 zabıta amiri, 9 zabıta komiseri, 21 zabıta memuru, 25 zabıta destek personeli ve 68 özel güvenlik personeli, 7 sivil memur, 3 işçi, 3 araç, 2 motosiklet ve 4 elektrikli bisikletle görev yaptıklarını anlattı.

Personelin halkın yanında ve yakınında 7 gün 24 saat hizmet verdiğini dile getiren Aydın, "İlçemizin 31 mahallesinde toplum düzenini sağlamak, halkın güvenliği ve huzurunu korumak, kamu düzeni için gece gündüz demeden, her türlü hava koşulunda, fedakarca çalışarak toplumumuzun refahı ve güvenliği için çaba sarf etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Törene belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

zonguldak Güncel Yaşam

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Amasya'da Ardışık İki Deprem: 2.6 ve 3.2 Büyüklüğünde Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir? Amasya'da deprem! Amasya'da deprem mi oldu? Amasya'da saat kaçta, nerede deprem oldu?
title