Devre mülk dolandırıcılığı davasında 6 sanıktan 2'sinin ev hapsi kaldırıldı

YALOVA'da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen ve ev hapsi kararı bulunan 6 sanıktan, reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala ile Çağatay Kermen'in ev hapsi kararı kaldırıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdur kişilerin şikayetleri üzerine yapılan araştırmada turistik otel ve tesislerin yöneticilerinin iletişime geçtikleri kişileri ücretsiz tatil vaadiyle davet edip, psikolojik baskı uygulamak suretiyle devre mülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası yapılan teknik ve fiziki takiple 10 Haziran 2024'te şüphelilerin yakalanması için Yalova merkezli İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı ve sonrasında da farklı zamanlarda operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan çok sayıdaki şüpheliden 9'u tutuklandı. Sanık avukatlarının tutuklamalara yaptığı itiraz üzerine tutuklu bulunan Celal Okay, Nilay Tekbaş ve Mehtap Coşkuntuna, adli kontrol tedbirlerinin uygulanması koşuluyla tahliye edildi. Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, oyuncu Yusuf Atala, Çağatay Kermen, Koray Öngen, Kaan Karaderili ve Aral Sarıtürk'ün ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti son celsede ara kararını açıklayarak, tutuklu bulunan şirket sahibi Orhan Karaderili, oyuncu Yusuf Atala, Çağatay Kermen, Koray Öngen, Kaan Karaderili ve Aral Sarıtürk'ün ev hapsi koşuluyla tahliyelerine karar verip, duruşmayı erteledi.

2 SANIĞIN EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ev hapsi kararı altında yargılanan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan Karaderili ile yine ev hapsi kararı bulunan Yusuf Atala, Çağatay Kermen, Koray Öngen ve Kaan Karaderili ile diğer tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarını yapması sonrası söz alan Orhan Karaderili, 300 milyon dolar yatırımı olduğunu, 2 bine yakın kişiye istihdam oluşturduğunu belirterek, suçsuz olduğunu belirtti. Şirket olarak zor dönem geçirdiklerini ve ev hapis kararı nedeniyle de toparlanamadıklarını savunan Karaderili, ev hapsi kararının kaldırılması ve beratini talep etti.

Söz alan sanıklardan Yusuf Atala ise tiyatro oyuncusu olduğunu, ev hapsi kararı nedeniyle kendisine gelen teklifleri değerlendiremediğini ileri sürüp, kararın kaldırılmasını ve beratini istedi.

Diğer sanıklar ile avukatların savunmalarının ardından ara veren mahkeme, sanık Yusuf Atala ile Çağatay Kermen'in ev hapsi cezasını kaldırdı. Diğer 4 sanığın ise ev hapsinin devam etmesine karar verdi. Ayrıca sanıkların imza yükümlülüğü adli kontrol şartını da kaldıran mahkeme, tüm sanıkların yurt dışı yasağı kararının kaldırılması talebini ise reddedip duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı