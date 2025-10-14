Devr-i Tezyin Tezhip-Çini Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Saliha Çığ Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen "Devr-i Tezyin Tezhip-Çini Sergisi", Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışa katılan müzehhibe Saliha Çığ, atölyede eğitim gören 41 kursiyerin katkılarıyla serginin ortaya çıktığını belirterek, "Burada sadece benim ve öğrencilerimin değil kıymetli arkadaşım Burçin Yılmaz ve öğrencilerinin çalışmalarını da göreceksiniz. Tezhip ve çini sanatı, yüzyıllardır estetik anlayışımızın, sabrımızın ve ince ruhumuzun yansıması olan geleneksel sanatlarımızdandır. Bu sanatlar sadece süsleme değil, aynı zamanda bir kültürün hafızası, bir milletin kimliğinin ifadesidir. Bizler de bu mirası geleceğe taşımak için çalışıyoruz." dedi.

"Bu sergi, öğrencilerimin bu yolda attıkları adımların bir meyvesi"

Eserlerin ortaya çıkış sürecine ilişkin de bilgi veren Çığ, şunları kaydetti:

"Sergide göreceğiniz her eser, öğrencilerimin sabır, özveri ve büyük bir emekle ortaya koyduğu çalışmaların bir yansımasıdır. Onların gayretini, öğrenme azimlerinin neticesini bugün burada sizlerle paylaşabilmek benim için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Sanat yolculuğu kolay bir yol değildir. Her fırça darbesinde, her çizgide sabır, disiplin ve gönül gerekir. İşte bu sergi, öğrencilerimin bu yolda attıkları adımların bir meyvesidir. Onlarla ne kadar gurur duysam azdır."

"Tezhip alanındaki en önemli yapı taşı Osmanlı"

Sanatçı Emel Türkmen ise serginin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Saliha ile 1999 yılında Mihrimah Sultan Camisi'nde tanıştık. Orada eğitmen olarak birlikte görev yaptık. Kendisi o sıralarda el sanatları alanında çalışıyordu. Daha sonra yollarımız kesişti ve benim öğrencim oldu. Kendisi çok disiplinli bir şekilde çalıştı ve icazetini aldı. Bu bir bayrak yarışı. Bugünkü sergi de bu disiplinli ve azimli çalışmanın bir sonucu olarak görülebilir." şeklinde konuştu.

Serginin bir sistem üzerinden ilerleyen eğitimlerle ortaya çıktığını aktaran Türkmen, şunları dile getirdi:

"Biz bir geleneğin parçasıyız. Bu, Orta Asya'dan başlayan, Selçuklu ve Osmanlı ile devam eden bir süreci anlatıyor. Söz konusu gelenek kaynakları sağlam ve güçlü bir sistemi anlatıyor. Tezhip alanındaki en önemli yapı taşı Osmanlı. Bizler de Osmanlı'da kemal halini bulan bu geleneğin bir parçasıyız ve eserlerimizle bu silsileyi sürdürmeye çalışıyoruz."

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız'ın da açılışında hazır bulunduğu sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.