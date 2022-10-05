Devlet Tiyatroları yarın üç oyunun üç ilde ilk gösterimini yapacak

Devlet Tiyatroları (DT) Diyarbakır, Erzurum ve Sivas'ta yarın üç oyunun prömiyerini yapacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Diyarbakır, Erzurum ve Sivas'ta yarın üç oyunun prömiyerini yapacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Mutfak" oyununu yarın saat 20.00'de, Erzurum Devlet Tiyatrosu "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyunu saat 19.30'da, Sivas Devlet Tiyatrosu da "Yapay Zeka" adlı oyunu yine saat 19.30'da sanatseverlerle buluşturacak.