Sevgi Evi'nde yaptıkları su altı aracıyla TEKNOFEST'te ödül aldılar

ANKARA'daki Sevgi Evi'nde devlet korumasında bulunan 6'sı lise, 2'si üniversite öğrencisi 8 genç, su altında arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirdikleri 'Dikenli Vatoz Balığı Sualtı Aracı' projesiyle TEKNOFEST 2025 Mavi Vatan'da 'En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evlerinde koruma altında yetişen 11'inci sınıf öğrencileri Elif Nur Tekin, Hibe Hüseyin, Bekircan Bayındır, İbrahim Talay, 12'nci sınıf öğrencileri Kader Kırkan, Alper Güçlü ile üniversite öğrencileri Hasan Toprakçı, İsmail Talay 2025 TEKNOFEST İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması için 'Dikenli Vatoz Balığı Sualtı Aracı' tasarladı. Öğrencilerin Sevgi Evi bünyesindeki atölyede yaptıkları, su altında arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilen su altı aracı projesi, TEKNOFEST 2025 Mavi Vatan kapsamında düzenlenen yarışmada ödül aldı. 'Suijin Takımı' adıyla yarışan öğrencilerin projesi finalist oldu ve 'En İyi Takım Ruhu Ödülü'ne layık görüldü. Proje, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standında sergilendi.

'KIZ ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi, takım lideri Kader Kırkan, 4 senedir arkadaşları ile birlikte TEKNOFEST için insansız sualtı aracı tasarladıklarını söyledi. Kırkan, "Projeyi mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere üçe ayırdık. Ben elektronik kısmındaydım. Elektronik bileşenler, elektronik şemalar ve elektronik kart tasarımını üstlendim. Sistem tasarımı da dahil olmak üzere mekanik ve yazılımı diğer arkadaşlarım yaptı. Dikenli Vatoz Balığı Sualtı Aracı mavi renkte, vatoza benzeyen bir araç. Ön tarafında kamerası ve motorları var. Belirli görevleri yerine getiren bir araç. Su canlılarından esinlenmek istedik. Dikenli vatoz balığının gövdesinden esinlenerek suda daha iyi hareket edebileceğini düşündüğümüz için bu şekilde tasarlandı. Projenin gerçek hayatta kayıp eşyaların bulunması gibi alanlarda kullanılabileceğini düşünüyoruz. Üzerinde daha fazla çalışırsak gerçek hayatta uyarlanabilir. Hedefim elektrik-elektronik mühendisi olmak. Kız çocuklarına ve kadınlara örnek olmak istiyorum" dedi.

'SELÇUK BAYRAKTAR GİBİ BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM'

Kurtuluş Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bekircan Bayındır ise kendisini en çok mekanik alanda geliştirmek istediğini, projede de mekanik bölümde çalıştığını söyledi. Bayındır, "Aracın şasesini ben tasarladım. Yarışmamızda pnömatik kol kullandık. Bu pnömatik kol sayesinde; Dumlupınar adı verilen bir cismi suyun altında görüntü işleme ile tespit edip, pnömatik kol yardımıyla bir yerden bir yere taşımamız gerekiyordu ve görevi gerçekleştirdik. Hedefim Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nu kazanmak. Disiplini sevdiğim ve pilot olmak istediğim için bu hedefi seçtim. Örnek aldığım kişilerden biri Selçuk Bayraktar. Bu alanda gösterdiği büyük başarılar, dünya çapındaki çalışmaları ve Bayraktar TB2, TB3 gibi insansız hava araçlarını geliştirmesi beni çok etkiliyor. Ben de Selçuk Bayraktar gibi kendi alanımda başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA SANAYİİNE KATKI SAĞLAYABİLİRİZ'

Yarışmadan sonra Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği'ni Hasan Toprakçı ise proje kapsamında edindiği tecrübelerin kendisini etkilediğini söyleyerek, "Proje geliştirilip devam ettirilirse ilerleyen zamanlarda kablosuz iletişime geçilebilir. Çünkü su altı iletişiminde radyo dalgaları kırılmaya uğruyor ve verilerin toplanması zorlaşıyor. Ancak bunu başarabilirsek savunma sanayiine çok büyük katkı sağlayabiliriz. TEKNOFEST'e katılma hayali kuran çocuklar ve gençler için herkesin bir yerden başlaması gerektiğini söyleyebilirim. Biz de ilk başladığımızda hiçbir şey bilmeden geldik. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiptik. Bu deneyim bize hedefimizi gösterdi ve ne yapmamız gerektiğini öğretti. Aracımızı özgün kılan özellikler ise elektronik kartları, dış tasarımı ve yazılımının tamamen bize ait olmasıdır. Yazılımı gömülü sistem olarak kullandık" diye konuştu.