Geleceği Mayalayan Eller: Mutfakta Buluşan Çocuklar

Devlet korumasındaki çocukları üniversite öğrencileriyle aynı mutfakta buluşturan "Geleceği Mayalayan Eller" projesi, çocukların mutfak becerilerini geliştirmenin yanı sıra ekip çalışmasını deneyimlemelerine, öz güven kazanmalarına ve üniversite ortamını yakından tanıyarak geleceğe ilişkin yeni hedefler oluşturmalarına katkı sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstanbul Aydın Üniversitesi ile Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfının işbirliğiyle "Geleceği Mayalayan Eller" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, 7-12 yaş arası devlet korumasındaki çocuklar haftalar süren mutfak atölyelerinin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileriyle birlikte hünerlerini sergiledi.

Kurumun bakımındaki çocuklarla üniversite öğrencileri, projenin final programında gerçekleştirilen "Birlikte Pişiriyoruz Yarışması"nda aynı takımın parçası olarak mutfağa girdi.

Malzemeleri birlikte hazırlayan, tarifleri birlikte uygulayan ve aynı hedef için çalışan çocuklar ile üniversite öğrencileri, rekabetten çok dayanışmanın öne çıktığı bir atmosfer oluşturdu.

Proje kapsamında çocuklar mutfak kültürünü tanıdı, ekip çalışmasını deneyimledi, sorumluluk almayı, planlama yapmayı ve birlikte üretmeyi öğrendi. Üniversite öğrencileri ise çocuklarla bire bir zaman geçirerek sosyal sorumluluk bilincini geliştirme fırsatı buldu.

Çocuk koruma hizmetlerinin toplum tarafından daha yakından tanınmasına katkı sunan proje, devlet korumasındaki çocukların sosyal yaşama katılımını destekleyen uygulamalar arasında yer aldı. Çocuklar, mutfakta geçirdikleri zaman boyunca hem yeni beceriler edindi hem de üniversite ortamını yakından tanıyarak geleceklerine ilişkin farklı hedefler kurma fırsatı yakaladı.

Final etkinliğinde hazırlanan menüler jüri tarafından değerlendirilirken, günün sonunda tüm katılımcılar birlikte üretmenin ve aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Proje, çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmaların yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmadığını, uygulamalı etkinliklerin öz güven kazanmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve toplumsal hayata daha güçlü katılmaları açısından önemli katkılar sunduğunu ortaya koydu.

"Her çocuğumuz aslında bir gelecek"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın liderliğinde koruma altındaki çocukları geleceğe hazırlarken onların becerilerini de ortaya çıkarmak için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Proje kapsamında, koruma altındaki çocukların üniversite bünyesinde 8 hafta eğitim alarak becerilerini ortaya çıkardıklarını belirten Turan, "Evlatlarımızın yeteneklerinin ortaya çıkması, birlikte iş yapmaya alışabilmeleri ve vizyon sahibi olmaları için yürütülen bir kısım projelerden biri de bu. Ana tema çocuklarımızın el yeteneklerini geliştirip onları psikolojik, ruhsal anlamda hayata hazırlamak. Üniversite öğrencilerimizin onların önünde olması, çocuklarımızın onları görmesi, evlatlarımızın gelecekte kendilerine vizyon çizmesi, hedef koyması anlamında çok önemli." ifadelerini kullandı.

Turan, bu eğitimi alan çocukların arasından çok başarılı aşçıların çıkabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İmkan sağlamak bizim elimizde olan bir şey. Kapısını açan birçok STK ve kamu kurumu var. Bunları birleştirdiğimizde, onların yeteneğini ortaya çıkardığımızda ve önünü açtığımızda, imkan sağladığımızda niye olmasın? Örnekleri çok fazla hayatımızın içinde var. Her çocuğumuz aslında bir gelecek. Yeteneği ortaya çıkarma anlamında hem meslek elemanlarımızla hem terapi yöntemlerimizle yapacağımız farklı uygulamalarla o yeteneği çıkarıp evlatlarımızın hayatın içinde kendilerini daha sağlam hissedebilmeleri, öz güveni yüksek, becerisi ortaya çıkarılmış halde hayata başlaması çok kıymetli. Sayın Bakan'ımızın çizdiği vizyon çerçevesinde açtığımız Ergen Danışma Merkezimizle, psikologlarımızla, klinik psikologlarımızla birlikte biz her çocuğumuzun bir yeteneğini ortaya çıkarıp onunla yaşaması için çalışıyoruz. Bu bazen spor, kültür, sanat, fark etmiyor. Yetenek neyse o noktada ilerleme anlamında bizim ciddi bir gayretimiz var."

Turan, yeteneğin ortaya çıkarılmasının çocuğun psikolojik tedavisinde, travma gelişimi anlamında önemli olduğuna işaret ederek, "Her evladımızın sağlam basıp geleceğe umutla bakması, yeteneği ortaya çıkarılmış halde hayata hazırlanması bu ülke için, vatan için, bayrak için çok kıymetli." dedi.

Çocukların final programında yaptığı pizza ve pidelerin lezzetli olduğunu belirten Turan, bu yaş gruplarında bu tür yetenekler geliştirildiğinde çok kıymetli aşçıların ortaya çıkacağını dile getirdi.

Yaratıcılığı geliştirmeyi destekleyen bir proje

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu da projenin insana dokunduğunu, hem toplumsal sorumluluk hem sürdürülebilirlik içerdiğini belirtti.

"Geleceği Mayalayan Eller" projesiyle çocuklara dokunmak istediklerini aktaran Terzioğlu, devlet korumasındaki çocukların üniversite kampüsünü görmeleri, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle bir araya gelerek toplumsal uyumlarını güçlendirmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Terzioğlu, projeyle çocukların ekip içinde çalışabilmelerinin, birbirleriyle uyumlu iletişim kurabilmelerinin, ortaya ortak bir ürün çıkarabilmelerinin ve bu süreçte yaratıcılıklarını geliştirmelerinin desteklendiğini ifade etti.

Çocukların çok dikkatli çalıştığını ve onların heyecanlarına tanıklık etmenin güzel bir duygu olduğunu belirten Terzioğlu, "Aslında sadece ciddi ürünler ortaya çıkarsınlar değil, sürdürülebilirlik konusunda da toplumsal bilinç kazandırmak ve bu kapsamda duyarlılıklarını artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Terzioğlu, çocukların yaptıkları ürünlerin çok lezzetli ve başarılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar gerçekten şahaneydi. Emek emek onu nasıl hazırladılar, hamurlarını nasıl yoğurdular, içerisindeki malzemeleri nasıl hazırladılar, nasıl pişirdiler ve bunları bir sunum haline nasıl getirdiklerini anlatırken yaşadıkları heyecan ve ürün oluşturmanın verdiği gurur, burada sıralarını beklerken duydukları heyecan gerçekten anlatılmaz yaşanır."

Kaynak: AA