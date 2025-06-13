Devlet Korumasındaki 608 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi

DEVLET korumasında yetişen 608 genç, kura çekilişi ile kamu kurumlarına yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Görev aldığınız kurumlarda dürüstlükle, adaletle, çalışkanlıkla örnek bireyler olacağınızdan eminiz" dedi.

Devlet korumasından yararlanarak yetişen 608 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için düzenlenen kura töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakanlıktaki törende konuşan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, çeşitli sebeplerle anne babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız, 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bu anlamda çocuklarımızın sağlıkla ve sevgi dolu bir ortamda yetişmeleri en önemli görevimizdir. Sadece koruma ve bakım altındaki çocuklarımız için değil, ülkemizin 3'te 1'ini oluşturan, 21 milyonu aşkın çocuğumuzun haklarını gözeten bir hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aile odaklı hizmetlerimizle her daim çocuklarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerimizde, şu an 15 bin 312 evladımıza yuva sıcaklığında bir yaşam alanı sunuyoruz. Evlatlarımızın eğitim hayatlarını destekliyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz yerleştirmeyle beraber 64 bin 238 gencimizi kamuda istihdam ettik" dedi.

'86 MİLYONLUK AİLEMİZİN EN KIYMETLİLERİSİNİZ'

Kamu kurumlarına yerleştirilmeyi bekleyen gençlere seslenen Bakan Göktaş, "Birçoğunuzla çocukluğunuzun ilk anlarında itibaren, hayatınızın her anında yanınızda olmak için büyük bir gayretle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sizler, 86 milyonluk ailemizin en kıymetli fertlerisiniz. Sizlerin bugünlere ulaşması, büyüyüp kendi ayakları üzerinde duran birer yetişkin olmanız, bizim için tarifsiz bir sevinç kaynağıdır. 2025 'Aile Yılı'nı da değerli ve anlamlı kılan sizlerin varlığıdır. ve bugün, sizleri büyük bir gururla devletimizin çeşitli kademelerinde göreve uğurlayacağız. Bundan sonraki süreçte de görev aldığınız kurumlarda dürüstlükle, adaletle, çalışkanlıkla örnek bireyler olacağınızdan eminiz" diye konuştu.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda çekilen kura ile devlet korumasından yararlanan 608 gencin ataması yapıldı.