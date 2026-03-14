Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, CSO Ada Ankara'da sahne aldı

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, "Sesin Atlası" projesi ile CSO Ada Ankara'da izleyiciyle buluştu.

Tarihi Salon'da gerçekleştirilen konserde, farklı kıtalardan çocuk şarkıları bir araya getirilerek, dinleyicilere kültürler arası etkileyici bir müzik yolculuğu sunuldu.

Şef Mine Özalp yönetiminde, piyanoda Özgün Ersoy'un eşlik ettiği konserde çocuklar, Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarının yöresel kıyafetleriyle 4 kıtadan geniş bir repertuvarı seslendirdi.

Sanatseverler, koroya ilgiyle eşlik etti.