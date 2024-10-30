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MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım

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Terör örgütü PKK lideri Öcalan için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kürsüden idam ipi fırlatıp, Anıtkabir'deki törende de el sıkışan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuştu. Yıllar önce Ecevit'in elini sıkan Süleyman Demirel'in gazetecilere verdiği, "Neresini sıkacaktım." yanıtını hatırlatan Dervişoğlu, "Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin yani. Ben Sayın Bahçeli ile her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok" dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki törenden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkışan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ben Sayın Bahçeli ile her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok" dedi.

KÜRSÜDEN İDAM İPİ FIRLATTIĞI BAHÇELİ İLE EL SIKIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrı çok konuşuldu. "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." diyen Bahçeli'ye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattı. Bahçeli ise ipi alıp makam odasına astı. Dervişoğlu ile Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki törende ise el sıkıştı.

MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım

"BENİM EL SIKIŞMAYA KARŞI TAVRIM YOK"

Türk Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret eden İYİ Parti lideri Dervişoğlu çıkışta gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Dervişoğlu, şunları söyledi: "Ben Sayın Bahçeli ile her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben bazı alanlarda 'el uzatma' kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim. Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit arasında da bu yaşanmıştı. Sayın Demirel bir Anıtkabir ziyaretinde Ecevit'in elini sıkınca gazeteciler de bunu ona sormuştu. O da cevaben 'neresini sıkacaktım' cevabı vermişti. Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin yani."

MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (2)

VATANDAŞ:

Aferin el sıkış, Apo ilede el sıkışırsın.

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Ümit TV:

ne dümen dır bu arkadaş bi eğilmeyen umit Özdağ kaldı

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