Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'i Anma Törenine Katıldı

(ANKARA ) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonra mesaisinin ilk gününde, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 28'inci yıldönümünde Beştepe'deki anıt mezarını andı. Bahçeli sonrasında Türkeş'in adını taşıyan vakfın açılışına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 66 gün sonra mesaiye başladı. Bahçeli, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i 28'inci ölüm yıldönümünde Beştepe'deki mezarında andı. Bahçeli'ye ziyaret esnasında çok sayıda partili ve partisinin Başkanlık Divanı üyeleri eşlik etti.

Devlet Bahçeli'yi taşıyan "06 MHP 01" plakalı makam aracı, Türkeş'in mezarının yakın bir noktasında dururken, gazeteciler sadece anıt mezarın giriş noktasından görüntü alabildi. Bahçeli'nin Türkeş'in mezarının yanındaki görüntülerinin MHP'ye yakınlığıyla bilinen BENGÜ TÜRK TV tarafından görüntülenmesine izin verildi. Bahçeli, mezara kırmızı ve beyaz renkli karanfiller bıraktı.

Makam aracına karanfiller atıldı

Bahçeli, mezar ziyaretini tamamladıktan sonra makam aracına binerek, MHP Genel Merkezi'nin yakınında bulunan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı. Bahçeli'nin mezarlıktan ayrılışı sırasında partililer, Bahçeli'yi bozkurt işaretleriyle selamlarken, "Hay Maşallah sana" diye seslendi.

Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışı sonrasında ise yeniden makam aracına binerek MHP Genel Merkezi'ne geçti. Bahçeli'ye genel merkeze giden yol boyunca partililer eşlik etti. Yol boyu dizilen ve bozkurt işareti yapan MHP'liler burada ise "Durma, ilerle evlatların seninle" ve "Hareketin lideri, Devlet Bahçeli" sloganı attı. Bahçeli'nin makam aracının ilerleyişi esnasında aracının üzerine kırmızı karanfiller atıldı.

Bahçeli, kendisine yol boyunca eşlik eden kalabalığı arabasının camından bozkurt işareti yaptı. Bahçeli, Genel Merkez'e giriş yaptıktan sonra Genel Merkez'in içindeki iç balkondan lobide kendisini bekleyen partilileri bozkurt işareti yaparak selamladı.