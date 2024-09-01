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Osmanlı Devleti'nin Kurucusu Osman Gazi'nin Babaannesi Hayme Ana Anıldı

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Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen '743'üncü Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'nde anıldı. Tören sırasında mehter takımı sahne alamadı ve temsili göç yürüyüşü gerçekleştirilemedi.

OSMANLI Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde '743'üncü Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri' düzenlendi. Tören sırasında aniden bastıran yağmur ve elektrik kesintisi nedeniyle mehter takımı sahne alamazken, temsili göç yürüyüşü de gerçekleştirilemedi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana (Devlet Ana), 743'üncü kez düzenlenen programla anıldı. Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde düzenlenen programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, CHP Milletvekili Fazıl Kasap, Domaniç Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşkın ile şehit yakınları ve gazilerle, çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmaları gösteriler başlamadan aniden bastıran yağmur ve elektrik kesintisi nedeniyle yapılamazken, halk oyunları ekibi ile atlı okçular yağmur altında gösteri yaparken, mehter takımı sahne alamadı. Söğüt'e temsili göç yürüyüşü de gerçekleştirilemedi.

Program, Vali Işın'ın seyyar şarjlı ses sitemi ile alandan ayrılması ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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