Kuraklıktan etkilenen Devegeçidi Baraj Gölü mevsimsel yağışlarla doldu

Diyarbakır'da son yıllarda yağış azlığı ve sıcakların etkisiyle kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü, kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla yeniden doldu.

Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü, göçmen kuşlardan balık türlerine, su kaplumbağalarından küçük ve büyükbaş hayvanlara kadar birçok canlıya hayat kaynağı oluyor.

Son yıllarda etkisi yoğun olarak hissedilen iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmayla yaşanan kuraklık nedeniyle suyun büyük oranda çekildiği baraj gölü, kış aylarında düşen kar ve yağmur sayesinde eski görünümüne kavuştu.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, baraj havzasının Eylül 2025'teki kurak hali ile bu yılki su seviyesinin ulaştığı noktayı görsellerle karşılaştırdı.

"Su miktarının artması canlı türlerini de olumlu etkileyecektir"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, son yıllarda yağışların azlığına bağlı olarak kuraklık riskinin gündemde olduğunu söyledi.

Kuraklığın tarımsal üretim ve canlı yaşamı başta olmak üzere pek çok alanda olumsuzlukları da beraberinde getirdiğine işaret eden Karakaş, "Sevindirici olan son dönemlerdeki yağışlar. Özellikle düşen kar son dönemlerdeki en yoğun kar yağışı olarak ifade edildi. Dolayısıyla bu yağış çok anlam ifade ediyor. Bu yağış barajlarımızın doluluk oranının artmasına, yer altı kaynak sularının zenginleşmesine vesile oldu. Doğa bir anlamda canlandı. Sulak alanlardaki su miktarının artması burada yaşayan canlı türlerini de olumlu yönde etkileyecektir." dedi.

Devegeçidi Baraj Gölü'nün özellikle göçmen kuşlar için önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karakaş, önceki yıllarda yapılan gözlemlerde burada 120'ye yakın kuş türünün varlığının tespit edildiğini belirtti.

Karakaş, şunları kaydetti:

"Burası göçmen kuşlar açısından hem konaklama hem beslenme hem de üreme alanı olarak ciddi bir öneme sahip. Devegeçidi Baraj Gölü geçmişte bazı türlerin de bulunmasına bağlı olarak önemli bir kuş ve doğa alanı ilan edilmiştir. Devegeçidi Baraj Gölü'nde özellikle yağışların az olmasına bağlı olarak su seviyesi çok ciddi oranda düşmüştü. Özellikle bu son yağışlar su seviyesinin ciddi oranda artmasına sebep oldu. Bu artış hem burada beslenen canlı türlerine hem de baraj suyunun kullanılacağı alanlara ciddi anlamda katkı sağlayacaktır."

Dünya üzerindeki tatlı su kaynaklarının az ve tehlikede olduğunu dile getiren Karakaş, suyun korunmasının ve israf edilmemesinin hem insanlar hem de yaban hayatı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Hayvanların suyu bol, çiftçilerin yüzü gülüyor"

Devegeçidi Baraj Gölü yakınında bulunan kırsal Avcısuyu Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Ahmet Aslan, son yıllarda yeterli yağış olmadığını, baraj suyunun çekilmesi nedeniyle yöredeki çiftçilerin ve besicilerin çok zorluk çektiğini söyledi.

Aslan, "Bu sene iyi kar yağdı ve toprak suya doydu. Herkes bundan memnun. Hayvanların suyu bol, çiftçilerin yüzü gülüyor. Umudumuzu kesmedik. Son iki ayda da güzel yağmur yağdı ve barajımız doldu." dedi.