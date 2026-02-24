İdris Şahin'den Milli Parklar Kanunu Teklifine Tepki: Yaptığınız Düzenleme Açıkça Anayasa'ya Aykırı

(TBMM) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Parklar Kanunu teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, "AK Parti iktidarı devleti bir şirket gibi yönetmeyi arzu ediyor ama şu an itibarıyla bahsettiğimiz, milli parklar. Siz, şimdiye kadar bu milletin gözü gibi koruduğu milli parkları bir ticari alana çevirmek istiyorsunuz; burada çok büyük bir hataya düşersiniz. Bu, açıkça Anayasa'ya aykırı; bakın, yaptığınız düzenleme açıkça Anayasa'ya aykırı çünkü siz, denetlenemez bir yetkiyi yani yargı talimatı dışında, yargının kararı olmadan milli parklarda işletme yapma yetkisini veriyorsunuz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Parklar Kanunu teklifi üzerine söz alan DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, milli parkların ticari bir işletme olarak görülemeyeceğini söyledi. Düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayan Şahin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli milletvekillerim, aziz vatandaşlarımız; aslında, bakarsanız, görüştüğümüz Milli Parklar Kanunu ama kürsüdeki gündem bambaşka bir gündem. Şunu diyebilirsiniz: Genel Kuruldaki arkadaşlarımız neyi konuştuğumuzun farkında ama ekran başındakiler 'Bağlamından kopartarak bu milli parklarla alakalı neden bahsediyor? Oysa buradaki hatipler çok daha farklı şeylerden bahsediyor.' diyebilirler ama özü de sözü de gündemimiz de milli parklar ve ülkenin, şu an itibarıyla, iktidarın Meclis Genel Kuruluna sunduğu yasa bu. Bir iktidarın doğaya bakışı, aslında bu milletin geleceğe bakışıyla alakalıdır. Eğer siz, bu toprakları sadece yönetilebilecek birer mali kaynak, birer kupon arazi olarak görürseniz, orada artık ne korumadan ne de milletin hakkından söz edebilirsiniz."

Bugün görüştüğümüz bu madde her ne kadar uyum düzenlemesi kılıfıyla karşımıza getirilse de aslında doğa koruma rejiminde hukuk devletini devre dışı bırakan bir yön değişikliğini içermektedir. Bugüne kadar milli parklarımızda temel ilke şuydu: Önce koruma, sonra sınırlı ve kontrollü kullanım. Şimdi ise bu teklifte tüm yetkileri tek bir elde toplayan, freni olmayan ve denetimden uzak bir yapı oluşturuluyor. Biliyoruz, AK Parti iktidarı devleti bir şirket gibi yönetmeyi arzu ediyor ama şu an itibarıyla bahsettiğimiz, milli parklar. Milli parkları siz bir ticari işletme gibi düşünürseniz, Bakanlıktan Milli Parklar Genel Müdürlüğüne yetki kullanım devrini gerçekleştirir ve siz aynı zamanda, devletin işletmekle yükümlü olduğu maddeye 'Hem işletir hem de işletene kiraya verir ve dilediği gibi tasarrufta bulunur.' hükmünü getirirseniz, o zaman milli parktan, tabiat parkından bahsedemezsiniz.

"Milli parkları bir ticari alana çevirmek istiyorsunuz"

Siz, şimdiye kadar bu milletin gözü gibi koruduğu milli parkları bir ticari alana çevirmek istiyorsunuz; burada çok büyük bir hataya düşersiniz. Bu, açıkça Anayasa'ya aykırı; bakın, yaptığınız düzenleme açıkça Anayasa'ya aykırı çünkü siz, denetlenemez bir yetkiyi yani yargı talimatı dışında, yargının kararı olmadan milli parklarda işletme yapma yetkisini veriyorsunuz. Kime veriyorsunuz? Eskiden Bakanlığın kullandığı bu yetkiyi sadece Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devrediyorsunuz ki bu son derece büyük bir sıkıntı ihtiva eder. O yüzden, siz 'Bir işletme mantığıyla, tüccar mantığıyla şirket gibi ülkeyi yöneteceğiz.' dediniz; bugün hem hukukta ve adalette hem de ekonomide ülkeyi uçurumun kenarına getirip bıraktınız. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin; hiç olmazsa ormanlarımıza dokunmayın, milli parklarımıza dokunmayın, tabiat parklarımıza dokunmayın arkadaşlar. Bu yetkiyi kullanacaksa devlet kullansın ve kullanılan yetki hukuk devleti çerçevesinde bir denetime tabi tutulsun.

Siz, Genel Müdürlüğe vermiş olduğunuz bu yetkiyle yargıyı sorumlu olmaktan çıkartıyorsunuz; yargı kararı olmadan buralarda işletme açılabileceğine, çalıştırılabileceğine dair bir hüküm getiriyorsunuz. Siz, kendi elinizdeki yetkileri, yasamanın elindeki yetkiyi niçin yürütmeye vermekten bu kadar keyif alıyorsunuz, anlamak mümkün değil. Türk milleti adına hüküm veren, Türk milleti adına yasa yapma yetkisine sahip olan Parlamentonun elindeki bu yetkileri tek tek yürütmeye terk etmek, yürütmenin de altında Milli Parklar Genel Müdürlüğüne terk etmek

neyin nesidir, anlamış değilim."

Kaynak: ANKA