Haberler

DEVA Partisi lideri Babacan, Şanlıurfa depremi için geçmiş olsun dileklerini iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi lideri Babacan, Şanlıurfa depremi için geçmiş olsun dileklerini iletti
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Babacan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve can ile mal kaybı yaşanmamasını temenni etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti

64 yıl sonra şov yapayım dedi, olana bak!
Yıldız futbolcu Eriksen'in hastalığı başına dert oldu, sözleşmesi feshedildi

Yıldız isme büyük şok! Hastalığı başına dert oldu

İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında

Ünlü iş insanının oğlu gözaltına alındı
Gamze Özçelik'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım

Gamze'nin eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar