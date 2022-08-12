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DEVA Partisi İl Başkanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdüler

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DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer ile yanındaki Hüseyin Ölger, kimliği belirsiz kişilerle aralarında çıkan kavgada tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Konu hakkında açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, olayı MHP merkez ilçe başkanının başında olduğu grubun gerçekleştirdiğini söyledi.

Saat 00.30 sıralarında İmaret Mahallesi'nde meydana gelen olayda, DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Burak Demirer ve yanındaki Hüseyin Ölger, çay ocağı önünde otururken başka bir grupla aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Demirer ve Ölger, aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirer ve Ölger tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Karaman il başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger MHP merkez ilçe başkanının başında olduğu bir grubun saldırısına uğradı. Burak Bey ve Hüseyin Bey'e geçmiş olsun. Şiddeti siyaset zanneden bu zihniyetle mücadele edeceğiz." dedi.

DEVA Partisi İl Başkanı'nı sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

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