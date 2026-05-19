Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "Sumud Filosu'na Müdahaleler, Uluslararası Hukukun ve En Temel İnsani Değerlerin Açık İhlalidir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İsrail’in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu’na yönelik engelleme ve müdahale girişimleri, uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin açık ihlali niteliğindedir" dedi.

Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tamamen barışçıl ve insani amaçlarla hareket eden sivil aktivistlerin engellenmesi ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisinin ihlal edilmesi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü tecrit ve toplu cezalandırma politikasını bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sermektedir. Sivillerin gıda, ilaç ve diğer temel yaşam ihtiyaçlarına erişiminin engellenmesi, hiçbir güvenlik gerekçesiyle meşru gösterilemez. Türkiye başta gelmek üzere uluslararası toplum, bu hukuksuz girişim karşısında sessiz kalmamalı, insani yardım koridorlarının güvenliği ve yardım faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için acilen somut ve etkili adımlar atmalıdır."

Kaynak: ANKA
