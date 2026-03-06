Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de partisinin iftar programına katıldı

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli'de iftar programına katıldı.

Partisinin il başkanlığınca Yenikent Kültür Merkezi'nde düzenlenen "DEVA Kadında" iftar programında konuşan Babacan, ramazan ayının, kalbi arındırmak, mazlumun halini yüreklerde taşımak ve kardeşliği büyütmek olduğunu söyledi.

Ramazan ayına savaşla başlandığını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"İsrail'in İran'a başlattığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de katıldığı bu askeri operasyon uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın çok açık ihlalidir. Bir zorbalıktır, bir dayatmadır. Önleyici savaş gerekçesiyle sözüm ona yapılan bir saldırıdır. Önleyici savaş dediğin burada bir şey yok. 'Ya sen bana saldırırsan?', 'Onun için önce ben sana saldırıyorum.' diyor. Böyle bir şey yok. O zaman dünyanın yarısı diğer yarısıyla savaşa başlar. Böyle bir akıl mı olur? Böyle bir gerekçe mi olur?"

Babacan, dış müdahalelerle demokrasinin inşa edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu sadece uydurma bir gerekçe olur, o kadar. Savaş yalnızca kaosu derinleştirir. Başka bir işe yaramaz." dedi.

Konuşmaların ardından 9 Mart'ın DEVA Partisi'nin 6. kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla pasta kesildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Programa, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Kadir Gülhan Abbasioğlu, parti yetkilileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
500

