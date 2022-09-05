Dev yılanın kuşu yuttuğu anlar kamerada

SİVAS Sivas'ın Gemerek ilçesinde dev bir yılanın kuşu yuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde görenlerin dikkatini çeken bir olay yaşandı. Cihan Göksu, isimli vatandaş Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya gittiğinde bir kuşun çırpınış seslerini duydu. Sese doğru giden Göksu, şaşkınlığını gizleyemedi. Dev bir yılanın kuşu yuttuğu anlara şahit olan Göksu, hemen cep telefonuna sarıldı. Cep telefonunun kamerasını açan Göksu, adeta ağaçların arasında kamufle olmuş yılanın kuşu yuttuğu anları kayda aldı.

Piknikte karşılaştı, hemen kayda aldı

O anları kaydeden Cihan Göksu, " Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim" dedi.