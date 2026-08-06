Haberler

Dünyanın En Büyük 3. Vinç Gemisi 'Saipem 7000' İstanbul Boğazı'nda

Dünyanın En Büyük 3. Vinç Gemisi 'Saipem 7000' İstanbul Boğazı'nda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'dan gelen Bahama Adaları bayraklı 'Saipem 7000' adlı dünyanın en büyük 3. vinç gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Dev gemi, boğazdaki diğer deniz trafiğine kıyasla büyük ilgi topluyor. Yetkililer, güvenlik önlemleri altında geçişin sorunsuz tamamlanması için çalışıyor. Bu tür dev gemilerin boğazdan geçişi, İstanbul'un deniz ticaretindeki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSTANBUL Romanya'dan gelen Bahama Adaları bayraklı, dünyanın en büyük 3'üncü vinç gemisi 'Saıpem 7000', İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

Antalya tatili zehir oldu! Faturayı görünce soluğu CİMER'de aldı
Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi

Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi
Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

Trabzonspor çıldırdı: Salah'tan sonra bir bomba daha
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Survivor Nagihan zor anlar yaşadı! 750 bin TL'lik estetiğini anlattı

Survivor Nagihan zor anlar yaşadı! 750 bin TL'lik estetiğini anlattı
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı servet değerinde Salah forması aldı

Salah transferi sonrası servet harcadı! Rakam inanılmaz