Dünyanın En Büyük 3. Vinç Gemisi 'Saipem 7000' İstanbul Boğazı'nda
Romanya'dan gelen Bahama Adaları bayraklı 'Saipem 7000' adlı dünyanın en büyük 3. vinç gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Dev gemi, boğazdaki diğer deniz trafiğine kıyasla büyük ilgi topluyor. Yetkililer, güvenlik önlemleri altında geçişin sorunsuz tamamlanması için çalışıyor. Bu tür dev gemilerin boğazdan geçişi, İstanbul'un deniz ticaretindeki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
İSTANBUL Romanya'dan gelen Bahama Adaları bayraklı, dünyanın en büyük 3'üncü vinç gemisi 'Saıpem 7000', İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı